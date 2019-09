VAR | Franck Maciello, patron des arbitres du rugby français : "Le foot trouvera ses marques"

Saint-Étienne, France

Il n'y a pas que les Verts qui sont "VAR" de rage en ce début de saison. Demandez aux Rennais à qui l'arbitre Clément Turpin a annulé un but samedi soir à Brest. Dimanche après-midi, c'est carrément trois buts qui ont été refusés par Jérémy Stinat lors de Saint-Étienne / Toulouse suite à l'intervention de la vidéo, dont deux qui auraient pu faire basculer la rencontre en faveur de l'AS Saint-Étienne (2-2).

Pour tenter d'y voir plus clair sur l'intérêt de l'utilisation de la vidéo dans le sport de haut-niveau, le patron des arbitres du rugby français était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire dans 100% Club lundi soir.

Près de 20 ans de vidéo déjà dans le rugby

Franck Maciello rappelle d'abord que cela fait près de vingt ans maintenant que les arbitres utilisent la vidéo au rugby, et que l'apprentissage n'a pas toujours été facile. Au contraire.

"Au début, il a fallu que les officiels trouvent leurs marques. Il n'y a pas eu de grosse polémique mais une période de tâtonnement. L'arrivée de la vidéo dans le foot était inéluctable. Les sports professionnels aujourd'hui demandent trop de précision pour se permettre de laisser cela au seul œil humain."

Le sport pro aujourd'hui demande trop de précision pour l’œil humain.

Une utilisation différente au foot et au rugby

La comparaison entre le rugby et le football est souvent faite. Et elle est facile. Mais ce sont deux sports très différents, aux rythmes de jeu bien distincts, précise le Ligérien et ancien arbitre international de football, Dominique Fraise.

"Le rugby est un sport d'arrêt. On cherche la mêlée, la touche alors que le foot est un sport de mouvement. Si on fait appel à la vidéo et qu'on arrête le jeu pendant huit minutes, puis cinq minutes, le foot n'a plus d'intérêt car il perd sa vivacité de jeu. Et il n'existe plus."

L'arbitre central doit rester le maître du jeu

Il convient donc aux arbitres du football de trouver la bonne fréquence d'utilisation de la vidéo pour ne pas trop hacher voire gâcher le jeu. Et ça, le monde de rugby a appris à le faire avec le temps, jusqu'à cette règle d'or désormais actée et rappelée par le patron des arbitres du rugby français, Franck Maciello.

"La vidéo est un support d'aide. Confiance aux hommes! Il y a trois arbitres. Ils sont là pour arbitrer et prendre leurs décisions. Et en cas de doute, et de doute seulement, ils font alors appel au copain dans la pièce vidéo. Après le foot trouve et trouvera ses marques dans l'utilisation de la vidéo."

Confiance aux hommes! Il y a trois arbitres. Ils sont là pour arbitrer.

Pour rappel, VAR est un acronyme anglais, raccourci de l'expression "video assistant referees" qui signifie en français : assistance vidéo à l'arbitrage.

VIDÉOS -"Broute-minou, Qatar 2022" : du spectacle en tribune aussi pour ASSE-Toulouse