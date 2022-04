Variétés club de France : Laurent Blanc et Oswaldo Piazza seront à Aubenas lundi 18 avril

La liste des stars présentes lundi 18 avril à Aubenas pour un match caritatif du Variétés club de France s'allonge. On apprend ce mercredi que Laurent Blanc et Oswaldo Piazza seront de la fête pour cette rencontre au profit de SOS Tracker 07.

C'est un plateau de rêve que le Variétés club de France va rassembler lundi 18 avril au stade Marquand d'Aubenas pour un match caritatif au profit de SOS tracker 07. Sous le parrainage de Michel Platini, présent ce jour là à Aubenas, le VCF de Jacques Vendroux disputera un match contre l'union départementale des pompiers de l'Ardèche à partir de 15h et la liste des participants s'allonge de jour en jour. On apprend ce mercredi que Laurent Blanc et Oswaldo Piazza seront de la fête dans le sud ardèche. Le Variétés club de France sera également représenté par Christian Karembeu, Laurent Paganelli, Jean-François Domergue, Claude Puel, Benoit Cheyrou, Sonny Anderson, Mathieu Bodmer ou encore Loic Perrin et Alain Giresse.

Des billets encore en vente pour ce "grand" match de gala

Vous pouvez acheter vos billets pour ce match dans les offices de tourisme d'Aubenas et de Vals-les-Bains mais aussi directement au stade le jour du match. L'entrée est gratuite pour les moins de 8 ans, de 2 euros pour les enfants de 8 à 12 ans et de 5 euros pour les plus de 12 ans.