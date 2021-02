Crise à l'OM : les supporters veulent organiser une manifestation avec tous les Marseillais

Les supporters de l'OM, réunis dans une conférence de presse commune ce vendredi, demandent de nouveau le départ de Jacques Henri Eyraud. "Nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeants de l'Olympique de Marseille".

"Nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeants de l'Olympique de Marseille. Il est temps de quitter le club". Ce n'est pas une surprise, mais l'annonce est solennelle depuis le Palais du Pharo à Marseille. Six groupes de supporters qui une nouvelle fois demandent le départ du Président du club Jacques-Henri Eyraud.

À la question de savoir si c'est la meilleure façon de relancer les discussions entre les supporters : "C'est lui qui a rompu les discussions en nous envoyant ses courriers, ses e-mails et les huissiers dans nos locaux. Une discussion avec lui va être difficile. Personne ne veut le voir, il a touché à notre identité. Il lui reste à prendre l'avion et retourner à Eurodisney... mais à Los Angeles (sic)".

Après les violences à la Commanderie le 30 janvier dernier, le départ d'André Villas-Boas, la direction qui rompt la convention avec les clubs de supporters... il n'y a pas d'apaisement, bien au contraire. "On en a marre d'être condamnés, jugés et montrés du doigt comme supporter. On veut un président qui s'y connaisse dans le ballon".

Concrètement, que demandez-vous à Franck Mc Court (l'actionnaire du club) ?

Qu'il sorte de son château, pas un actionnaire fantôme. On veut un vrai patron comme on en a eu dans le passé avec Bernard Tapie. Aulas (pour l'Olympique Lyonnais) c'est un vrai patron qu'on l'aime ou pas !

"On appellera à une manifestation déposée en Préfecture, avec tous les Marseillais sur la Canebière."

Comment ça va se poursuivre de votre côté ?

"On sait qu'il (Franck Mc Court) y a mis des billes dans ce club. On ne va pas revenir sur les faits de la Commanderie, on a dit qu'on les regrettait. Pour ce qui concerne la suite, il va se retrouver face au peuple marseillais.

On appellera à une manifestation déposée en Préfecture, à manifester avec tous les Marseillais sur la Canebière. On sait que ça va être dur pour nous, mais on ne lâchera pas".