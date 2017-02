Veillée d'armes pour les supporters stéphanois avant le choc à Manchester !

Jeudi soir, les Verts écriront une nouvelle page de leur Histoire européenne sur la pelouse du mythique "Théâtre des rêves" d' Old Trafford. Une fois de plus, ils pourront compter sur la ferveur et les encouragements de leurs fidèles supporters !

Plus que quelques heures de patience pour les supporters stéphanois avant le coup d'envoi de ce 1/16eme de finale aller de la Coupe de l'UEFA face aux redoutables "diables rouges"à Manchester ! Pour affronter l'armada de stars mancuniennes: Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et autres Wayne Rooney, les Verts auront bien besoin du soutien de leurs fidèles supporters ... Ils seront prés de 3000 à faire le déplacement jusqu'en Angleterre, et parmi eux Adrien, un trentenaire stéphanois supporter de l'ASSE depuis l'enfance. Adrien qui a bien l'intention de se faire entendre demain soir dans les travées d' Old Trafford, même en face de 70 000 supporters anglais:

"On nous entendra à Old Trafford, c'est une certitude ! - Adrien, 30 ans, supporter de l'ASSE Partager le son sur : Copier

Adrien n'a que 30 ans mais compte déjà la moitié de sa vie passée à supporter les Verts en tant qu'abonné à Geoffroy Guichard... une passion qui déborde parfois du chaudron stéphanois lorsqu'il accompagne son équipe de coeur en déplacement à travers l'Europe, à Rome, Milan ou Bâle. Cette fois c'est Manchester United et son mythique "Old Trafford " qui se profilent... un stade dans lequel Adrien compte bien jouer à fond son rôle de "12eme homme": C'est toujours important pour nos joueurs de savoir qu'on est là. Pour un passionné de foot, Old Trafford c'est une des plus belles enceintes au monde, il va falloir pousser mais je suis sûr que l'on nous entendra ! En déplacement, même si tous les groupes de fans stéphanois sont mélangés, on arrive à bien faire du bruit quand même".

Le charme particulier des déplacements

Pour tout vrai supporter comme Adrien, vivre un match à l'extérieur c'est toujours une expérience à part: " Il y a cette joie d'être ensemble entre stéphanois pour supporter nos couleurs à des milliers de kilomètres ... on se retrouve, on se reconnaît, je vois même des amis que je n'ai pas l’occasion de croiser à St Étienne ! " La découverte d'une autre ville fait bien sûr partie de l'aventure: " Il y a toujours des choses à découvrir, surtout dans de grandes villes européennes, c'est pour ça qu'en général on essaie de partir la veille du match et de revenir le lendemain ." Mais au fait, les habitants locaux reconnaissent-ils ces maillots verts qui se promènent dans leur ville? Pour Adrien cela dépend de l'âge des passants: "Les quadragénaires et plus ça leur parle, les autres ça dépend. En tout cas, s'ils connaissent St Étienne, en général c'est surtout grâce au football ! ( ...) Mais depuis quelques années, grâce au bon travail de Galtier, on revient petit à petit sur le devant de la scène européenne. Alors même si ici on ne nous attend pas, pourquoi pas créer l'exploit à Manchester , il faut y croire ! Et la qualification en Champions league, on va bien finir par la décrocher aussi, si ça n'est pas pour cette année, ce sera l'an prochain ! "

En attendant, quoi de mieux que "le Théâtre des rêves" pour prolonger celui des Verts en Europa League? Jeudi soir supporters et joueurs stéphanois auront un peu plus de 90 minutes pour y croire, avec l'avantage certain de recevoir au match retour le 22 février prochain.