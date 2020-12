Vente de l'ASNL : la page Jacques Rousselot se tourne

L'émotion était grande ce 31 décembre pour Jacques Rousselot au moment d'annoncer l'officialisation de la vente de l'AS Nancy Lorraine, son club, à un consortium international, dans la salle de presse du stade Marcel-Picot. Les yeux rougis, "JR" a dit son émotion :

"Je suis déchiré. Je pense que nous avons fait le boulot. Même si certains nous taillent, nous tuent, nous décrient, on l'a fait avec coeur. On a toujours fait le travail comme il nous semblait bon de le faire pour le bien de l'institution."

Originaire de Pont-Saint-Vincent, supporter de l’ASNL, Jacques Rousselot est appelé à la rescousse à la fin des années 80. Le patron de plusieurs centres Leclerc permet au club d’acheter l’attaquant écossais Ray Stephen pour plus de 3 millions de francs. Alors que l’ASNL est au plus mal, "JR" se retrouve aux manettes en 1994. Il rétablit les comptes notamment avec sa fortune personnelle. C’est lui qui donne sa chance à Pablo Correa au poste d’entraineur en 2002 avec à la clé une victoire en Coupe de la ligue et deux épopées européennes.

Terrible saison 2016-2017

Le tournant reste la saison 2016-2017 : alors que Nancy est en Ligue 1, la vente de l’ASNL à des actionnaires chinois capote, le président échoue à prendre les rênes de la fédération française de football et le club redescend en Ligue 2. Depuis, Jacques Rousselot faisait des pieds et des mains pour maintenir le navire à la surface, en cassant sa tirelire à l’été 2019 pour éviter une relégation en National. Jacques Rousselot qui reconnaît avoir malgré lui réaliser "les années de trop" :

"Je peux dire que j'ai fait les années de trop mais je ne regrette pas, les circonstances n'ont pas permis que je puisse arrêter avant. Là, on est dans une situation de semi-échec, pour autant, le club existe. Il fallait préserver ça. J'ai toujours été au chevet du club parce que ce club est en moi."

Jacques Rousselot ne sera pas très loin, présent au stade dès vendredi 8 janvier pour la réception de Rodez en Ligue 2.

