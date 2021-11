Vente de l'ASSE : le futur repreneur connu ce mardi ?

Le 8 novembre dernier, date de limite du dépôt des candidatures, le cas Norodom Ravichak a concentré tous les regards. Le prince Cambodgien accusé d’avoir produit un faux document de garantie bancaire a semé le trouble et la menace des actionnaires de l’ASSE de porter plainte constitue un nouvel épisode peu glorieux dans ce qui est presque devenu aujourd'hui une arlésienne.

Mais ce mardi, les choses pourraient concrètement et positivement s'accélérer. D’autres dossiers qui, a priori, ne conduiront personne au tribunal, ont bien été déposés et c’est ceux-là que KMPG s’échine à éplucher depuis 15 jours. On en connait au moins deux : celui d’Olivier Markarian, industriel local et un autre, international, porté par l’ancien président de l’OM, Jean-Michel Roussier.

Les bons résultats pourraient retarder le processus

Si l'une de ces offres satisfait Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, ils pourraient l’accepter telle quelle ou plus probable, entrer dans une phase de négociations exclusives avec très probablement une contre-proposition pour faire gonfler l'enveloppe. Selon nos informations l'une des deux offres en question serait de l'ordre de 18 millions d'euros pour les actionnaires (auxquels il faut compter plusieurs dizaines de millions pour éponger la dette et injecter de l'argent sur le marché des transferts). Le refus pur et simple d’offres jugées trop faible n’est pas non plus à écarter. D'autant que l’ASSE retrouve des couleurs en championnat et les deux coprésidents pourraient être tentés d’attendre des jours meilleurs pour relancer la vente.