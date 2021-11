Vente de l'ASSE : le milliardaire russe, Sergueï Lomakin, va-t-il rafler la mise ?

Venu assister à la rencontre entre l'ASSE et le PSG, Serguei Lomakin, assis sur une fortune estimée à 3,1 milliards de dollars, voudrait racheter les Verts. Le Russe pourrait bien constituer le candidat le plus "sérieux" depuis l'officialisation de la vente du club il y a sept mois.

Et si les actionnaires de l'ASSE avaient fini par le dénicher ce fameux milliardaire ? Bernard Caïazzo sillonne le monde en quête de l'homme providentiel, en capacité de faire franchir un cap à son club, (et de le lui racheter) depuis des années. Ce dimanche, comme l'a révélé l'Équipe et Le Progrès, lors de la réception du Paris-Saint-Germain, il y avait bien un milliardaire dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Il s'agit de Sergueï Lomakin.

L'homme qui valait 3 milliards et 4.000 supermarchés

Sergueï Lomakin est un homme d'affaire russe âgé de 49 ans et résident à Moscou. Selon le classement des fortunes mondiales établi par le magazine Forbes, il arrive en 986e position et est assis sur une fortune de 3,1 milliards de dollars grâce à sa chaîne de supermarchés "Fix Price". L'enseigne dispose plus de 4.000 magasins en Russie, Europe de l'Est et Asie Centrale. Lors de son entrée en bourse en mars 2021, la capitalisation de Fix Price était estimée à 8,3 milliards de dollars pour ce qui est la plus grande cotation d'une entreprise russe en dix ans.

Total Sports Investments a déposé une lettre de garantie bancaire de 100 millions d'euros

C'est par le biais de la société Total Sports Investments, dont il est président, que Sergueï Lomakin pourrait avancer ses pions en vue d'un rachat de l'AS Saint-Étienne. TSI, société basé à Londres et dont le président exécutif est Roman Dubov, se présente comme un "promoteur d'événements sportifs à travers le monde" et possède les clubs de Pafos à Chypre et de Riga en Lettonie (les deux clubs évoluent en première division). Depuis le 24 juin, le groupe s'est doté des services de Michel Salgado en tant que conseiller. L'ancien défenseur du Real Madrid et de la sélection espagnol âgé de 46 ans était présent à Geoffroy-Guichard ce dimanche et ce n'était donc pas pour assister à la première de son compatriote Sergio Ramos.

Il n'y a pas de longue enquête à faire sur l'origine des fonds. Ces gens ont pignon sur rue - source France Bleu

Ils étaient sept au total autour de Sergueï Lomakin et de Roland Romeyer dans les travées et les loges du Chaudron pour la réception du PSG. Arrivée en jet privé, la délégation en a profité pour visiter les installations du centre sportif Robert-Herbin. Ce "tour du propriétaire" n'était pas qu'une visite de courtoisie et n'est qu'une nouvelle étape dans l'approche de TSI. Le groupe a, autour du 23 novembre (au moment où KPMG rendait ses conclusions aux actionnaires sur les différentes offres de l'ASSE), déposé une lettre de garantie bancaire de 100 millions d'euros. Contrairement à celle du prince Norodom Ravichak, accusé d'avoir produit un faux, le cabinet en charge d'auditer les potentiels acheteurs n'aurait pas de doute sur la solidité des fonds. "Il n'y a pas de longue enquête à faire sur l'origine des fonds. Ces gens ont pignon sur rue" nous a confié un proche du dossier de vente. Ce serait la première fois qu'une lettre de garantie est déposée à cette hauteur là.

Une offre imminente ?

Décidés un temps à vendre avant la fin de l'année 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne semble plus si pressés que ça pour céder le club. La faute à des offres (Markarian et Roussier) jugées insuffisantes. L'approche Russe est-elle en mesure de rebattre les cartes ? La présence de toute une délégation au stade puis à l'Étrat peut inciter à l'optimisme. En tout cas les "discussions avancent très vite" nous a indiqué notre source.