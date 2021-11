Vente de l'ASSE : le prince cambodgien Norodom Ravichak définitivement hors course

Plus que quelques heures pour les candidats au rachat de l'ASSE pour déposer leurs offres. Date butoir ce lundi avec une réunion entre le cabinet KPMG en charge d'auditer les candidatures et les actionnaires de l'AS Saint-Étienne. On sait déjà que le prince Cambodgien Norodom Ravishak ne sera pas le prochain propriétaire des Verts.

Le seul candidat déclaré est à priori le moins sérieux. Norodom Ravishak aurait fourni une lettre de garantie bancaire de 100 millions d’Euros qui se révèle être un faux selon le cabinet KPMG. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo portent plainte pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie. Une plainte déposée auprès du procureur de la République de Paris. Dans un communiqué le cabinet KPMG et les actionnaires de l'ASSE regrettent l'écho donné à la candidature du prince cambodgien dans les médias. Elle aurait, selon eux, perturbé le processus de cession. Sans plus de précision. Cela ne devrait pas empêcher deux autres repreneurs au moins de déposer ou d'avoir déjà déposé une offre de reprise.

L'industriel drômois Olivier Markarian et un ticket Mathieu Bodmer - Jean-Michel Roussier serait dans la course. L'ex-éphémère milieu des Verts et l'ancien président de l'OM seraient accompagnés par des investisseurs suisses et canadiens. À l'issue de la réunion de ce soir et en fonction des offres, les actionnaires de l'ASSE pourraient entrer en négociation exclusive avec un candidat. On sait donc déjà que ce ne sera pas un prince Cambodgien qui assurait pourtant "vouloir redonner au club sa splendeur passé".