Vente de l'ASSE : les dirigeants se dotent d'une société de communication

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de mandater une société de communication dans le cadre de la vente du club et ainsi "éviter la circulation d’informations erronées"

C'est une nouvelle étape dans le processus de vente de l'AS Saint-Etienne. Ce jeudi, via un communiqué, le cabinet de conseil en communication "JPMA" annonce qu'il a été mandaté par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne pour "les accompagner dans le process" de la vente du club.

"Eviter la propagation des rumeurs"

Une nomination qui intervient alors que cette vente semble s'accélérer ces derniers jours avec la candidature déclarée d'un prince du Cambodge Norodom Ravichak.

L'agence en communication rappelle d'ailleurs que "L’engagement de confidentialité signé par tous les candidats devrait protéger le club contre la propagation de rumeurs qui polluent souvent ce type de dossier très stratégique". Sous-entendu, le prince du Cambodge n'aurait donc pas respecté cette clause de confidentialité.

Et le cabinet d'ajouter : "Certains trouvent évidemment dans ces situations une opportunité de se faire un peu de publicité à bon prix. On a pu le vérifier dans quelques-uns des dossiers récents de cession de clubs par le passé. Le dossier de la vente du club sera géré sans urgence et sans précipitation".

La candidature du prince jugée pas sérieuse ?

Seule piste déclarée et assumée officiellement depuis l'annonce de la vente, la candidature du prince Cambodgien ne peut que se sentir visée par ce type de déclaration. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne qui, selon nos confrères de l'Equipe, ont échangé avec le cabinet KPMG (mandaté pour étudier les candidatures de rachat) autour de la piste cambodgienne n'ont peut-être pas été convaincus par le sérieux du dossier et souhaitent éteindre toute pression populaire ou médiatique autour d'une piste séduisante sur le papier alors que l'AS Saint-Etienne est en grande difficulté en championnat (19e).

Les salariés seront les premiers informés

Toujours selon l'agence de communication : "Les actionnaires regrettent évidemment les rumeurs infondées mais savent qu’elles ne déstabiliseront jamais les salariés du club. Ceux-ci seront d’ailleurs les premiers avertis en cas d’évolution du dossier comme le prévoit la loi et par respect pour leur travail et leur implication".