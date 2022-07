Verdict attendu pour les Girondins : les autres clubs d'élite de Bordeaux au soutien des féminines

Ils sont quatre et, à la veille du passage des Girondins de Bordeaux devant la commission d'appel de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), ils ont décidé d'apporter leur soutien aux joueuses professionnelles des Girondins. Ce sont les quatre clubs de la métropole de Bordeaux dont l'équipe féminine évolue également en 1ère division nationale : le Mérignac Handball (Ligue Butagaz Energie), Les Lionnes du Stade Bordelais Rugby (Division 1), le Bordeaux Mérignac Volley-Les Burdis (Division Elite) et l'USB Water Polo Féminine (Division 1).

Les joueuses portent les couleurs d’un club dont la dérive de l’équipe masculine emporte tout sur son passage.

Dans un communiqué publié ce mardi, les quatre clubs affirment que "l’équipe féminine du FCGB a fait preuve, tout au long de la saison, d’un professionnalisme, d’un courage et d’un investissement qui ne s’est jamais démenti. Les joueuses portent les couleurs d’un club dont la dérive de l’équipe masculine emporte tout sur son passage, dont l’engagement et les performances de l’équipe féminine. Dans le silence assourdissant qui entoure le FCGB Féminin, nous faisons entendre notre voix d’équipes professionnelles et de haut-niveau de sports collectifs : A toutes les joueuses, nous affirmons notre soutien et notre solidarité, ainsi qu’au staff et, également, à l’ensemble des salariées et salariés du club, collectivement menacés dans leur avenir professionnel".

Les Féminines des Girondins sont les grandes oubliées de l’histoire.

Les quatre équipes tiennent à rappeler que "les Féminines des Girondins sont les grandes oubliées de l’histoire" alors qu'elles "incarnent désormais à elles seules le plus haut niveau du football à Bordeaux et en Gironde". Et le plan de sauvetage de Gérard Lopez ne prévoit pas vraiment de leur permettre de continuer à jouer les premiers rôles dans le championnat de France, voire comme cette année en Ligue des Champions. "Avec un budget de 2,3 millions d’euros en 2021/2022 (contre 112 M€ pour l’équipe masculine…), poursuit le communiqué, le budget des féminines descendrait à 1,9 million d’euros pour la saison 2022/2023 (contre un budget prévisionnel de 40 millions d’euros pour la Ligue 2 masculine)". L'hémorragie au niveau des joueuses est déjà là. 8 éléments majeurs de l'équipe ont déjà annoncé leur départ dont les internationales françaises Eve Périsset et Charlotte Bilbault actuellement en préparation de l'Euro féminin qui débute mercredi en Angleterre.