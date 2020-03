Vers un match à huis-clos de l'AS Saint-Étienne à Monaco dimanche après-midi

Comme d'autres matches déjà de la 29e journée de Ligue 1, la rencontre Monaco - ASSE devrait se tenir à huis-clos dimanche (17h). Lundi matin, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré qu'il n'y aurait plus, jusqu'au 15 avril, de compétitions réunissant plus de 1.000 personnes en France afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.

Monaco suit le gouvernement français

La communication du gouvernement monégasque prend acte des mesures françaises et confirme se diriger vers un huis-clos dimanche. "On participe au championnat de Ligue 1 qui suit les recommandations du gouvernement français. Il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre ces préconisations, sauf si on juge qu'elles ne sont pas assez sécurisantes pour nous localement."

Aucune raison de ne pas suivre les préconisations prises pour les autres matches de Ligue 1.

Un manque à gagner de 60 à 80 millions d'euros

Du côté du syndicat Première Ligue qui représente les clubs de Ligue 1, on est en train de calculer le manque à gagner. "Le chiffre est à affiner, mais on peut estimer ces pertes entre 60 à 80 millions pour les clubs", selon le directeur de la communication du syndicat Denis Chaumier, si les mesures prises contre le coronavirus vont jusqu'au 15 avril, voire au-delà.

Le chiffre est à affiner, mais on peut estimer ces pertes entre 60 à 80 millions pour les clubs.

Les Verts s’entraînent toujours à huis-clos

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne reprendront l'entrainement mercredi sur la plaine de l'Étrat. Face à la montée en puissance de l'épidémie de coronavirus, le club maintient sa décision prise la semaine dernière de s’entraîner à huis-clospour éviter toute contact avec le public régulièrement présent en semaine, notamment pour des dédicaces en fin d'entrainement.

Vers un huis-clos pour le prochain match à domicile

Après le déplacement sur le Rocher dimanche, l'interdiction de rassemblement courant jusqu'au 15 avril, elle devrait concerner aussi la réception de Strasbourg, le 22 mars. En cas de huis-clos, le club précise qu'il remboursera les places au grand public et offrira une compensation à ses abonnés sous la forme d'un bon d'achat à valoir sur un autre match, comme lors du huis-clos total face à Nantes le 12 janvier.

