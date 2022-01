Versailles-TFC se jouera à Toulouse (et pas à Versailles)

Le huitième de finale de Coupe de France entre Versailles et le Toulouse Football Club se jouera finalement au pays de la chocolatine. Le club francilien a annoncé ne pas avoir la capacité d'accueillir le TFC dans les conditions optimales.

Selon le TFC dans un communiqué publié ce vendredi 7 janvier, "le stade Montbauron, dans lequel évolue traditionnellement le FC Versailles 78, ne disposant pas des éclairages indispensables au bon déroulement [du match], la rencontre ne peut se dérouler dans l’enceinte des Versaillais".

Le Toulouse Football Club précise que "les deux clubs se sont rapprochés ces derniers jours et ont pris la décision commune d’inverser le lieu de la rencontre, en accord avec la Fédération Française de Football". Le FC Versailles de son côté assure "avoir étudié toutes les possibilités pour organiser cette rencontre au plus près de Versailles, [mais] a rencontré de nombreuses difficultés d’organisation et de gestion d’une telle rencontre". Le club francilien fait part de sa "grande déception".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le match aura donc lieu le samedi 29 janvier au Stadium de Toulouse, à 16h15. Et les Versaillais devront donc voyager au pays de la chocolatine, eux qui avaient chambré sur Twitter, en se revendiquant comme les représentants du "pain au chocolat". Une denrée inconnue dans le sud-ouest.