"On veut vite retrouver la Ligue 2" : parole de supporters pour la reprise du Stade Lavallois

Après un mois et demi de vacances, retour sur les terrains pour les footballeurs lavallois. Reléguée en National 1, l'équipe rajeunie débarque avec un nouvel entraîneur. Du côté des supporters, on espère vite retrouver l'étape supérieur.

"Tu sais qui c'est lui ?" Pendant la séance d'une heure, la question est souvent revenue chez les supporters. Une soixantaine a fait le déplacement aux Gandonnières pour la reprise de la saison 2017-2018. Pas simple de s'y retrouver avec les nouveaux visages. Après la relégation de la Ligue 2, 19 joueurs ont quitté le club un record ! Un été agité après la piteuse 20e place l'an passé. "C'était pas facile à vivre. Avec les trois entraîneurs en un an, et tout. Maintenant il faut être positif et on espère que le club remontera vite en Ligue 2" veut croire Ludovic, maillot orange sur les épaules.

18 joueurs présents pour la reprise © Radio France - Fabien Burgaud

"Même moi, ça me fait bizarre" Kevin Perrot, formé au club

Sur le terrain, il faut donc s'habituer aux premières recrues : Dabo, Ebouya et Macou Sarr, en plus des jeunes du centre de formation promus dans l'équipe première. Car comme le reconnaît le nouvel entraîneur, Jean-Marc Nobilo, le club part d'une feuille blanche. "On a 15 joueurs nés entre 1996 et 2000. Trois ou quatre recrues et autant de cadres. Le chantier sportif sera important, tout comme le chantier relationnel, pour mieux se connaître", détaille celui qui a été quatre ans directeur du centre de formation de l'AJ Auxerre.

Pour les tauliers, le club peut encore compter sur Kevin Perrot, formé chez les Tangos. "Même moi, ça me fait bizarre. C'est un peu comme une première année. 80% de l'effectif est plus jeune, j'ai dix ans de plus qu'eux ! Mais avec mon expérience, je vais pouvoir leur inculquer les valeurs du club", raconte le défenseur.

Petit bonjour aux supporters pic.twitter.com/H0RVnixszy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) June 25, 2017

Côté supporters, si beaucoup espèrent une remontée immédiate en Ligue 2, ce n'est pas le cas de Mathieu et Mickaël, deux abonnés : "Il faut du temps. Là on commence un cycle de 2-3 ans. On aimerait que ça vienne aussi vite, mais ça va être compliqué". Les fans n'ont en tout cas pas fini de voir de nouvelles têtes. Le Stade Lavallois veut encore recruter 4 joueurs, pendant que Clarck N'Sikulu et Yven Moyo sont sur le départ.

-> Premier match amical du Stade Lavallois, le samedi 9 juillet à Gorron (18h), contre Quevilly (L2).