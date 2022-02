Victoire 2-0 du Mans FC contre Laval : "Ça a été un sacré spectacle"

Le Mans FC a pris sa revanche sur le Stade Lavallois ce dimanche au MMArena. Une victoire 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant Issouf Macalou, de quoi rassurer et ravir les supporters des Sang et Or.

Le Mans FC s'est imposé 2-0 face au Stade Lavallois ce dimanche 27 février au MMArena pour la 23e journée de National. Après deux défaites en derby, en championnat et en Coupe de France, l'heure était à la revanche devant les 7.800 spectateurs présents, un record d'affluence pour cette saison de National. Malgré une première mi-temps marquée par l'agressivité des Mayennais, le sort du match a basculé en quelques minutes.

Un doublé d'Issouf Macalou

A la 68e, l'attaquant manceau Issouf Macalou ouvre le score. Quelques minutes plus tard, le Stade Lavallois est réduit à dix avec l'exclusion sur carton rouge de Kévin Perrot. A peine le temps de s'en remettre, qu'Issouf Macalou repart seul à l'attaque et s'offre un doublé à 74e minute. "Dans les tribunes, l'effervescence est vite montée. Sur ces cinq-dix minutes, ça a été un sacré spectacle et c'est ce que nous étions venus chercher", raconte Yohan, supporter du Mans FC depuis vingt ans.

Après les deux dernières défaites face à Bourg-Peronnas et Sedan, les supporters du Virage Sud sont rassurés d'avoir vu leurs joueurs "mouiller le maillot." Issouf Macalou était également souriant après cette rencontre. "Cette victoire est super importante, car on a eu des hauts et des bas cette saison", explique l'attaquant. "Ça fait toujours plaisir de voir un stade rempli et derrière soi." Seul bémol : l'exclusion après un deuxième carton jaune du milieu manceau Loïc Damour à la 81e minute.

"Un match qui peut nous relancer"

"On a peut-être laissé trop de force dans la bataille de la première mi-temps", analyse l'entraîneur mayennais, Olivier Frapolli. "Là où on a mal joué, c'est qu'on a mal contrôlé leur temps fort. Le premier but qu'on prend, il part de leur camp, on est ouvert, on défend très très mal au départ et à la fin de l'action." A l'inverse, l'entraîneur manceau ne cache pas sa satisfaction, mais comme à son habitude, il se concentre déjà sur la suite du calendrier.

"C'est un match qui peut nous relancer, qui nous montre qu'on peut faire de bonnes choses et qui donne confiance pour la suite", précise Cris. "On va chez le leader lundi prochain (Concarneau, le 7 mars), chaque rencontre va être compliquée." Le Mans FC peut également se féliciter d'avoir remporté deux derby en une journée. Avant la rencontre de National, les U13 se sont également affronté sur la pelouse du MMArena et l'ont emporté 4-2 contre le Stade Lavallois.