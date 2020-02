Victoire 6-1 du PSG sur Dijon : "une performance énorme" salue Tuchel

Dijon, France

"C'est super difficile de gagner à Dijon", a réagi Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG après la victoire écrasante (6-1) des Parisiens en quart de finale de la Coupe de France, ce mercredi face au DFCO. Mais "je suis heureux car la victoire est méritée. L'équipe a été très concentrée, attentive dans les détails. On a contrôlé le match. C'est une performance énorme", s'est réjoui le coach.

Sérieux, en effet, les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert le score après 47 secondes de jeu, sur un but contre son camp de Lautoa qui tentait de dégager un centre de Mitchel Bakker, titulaire en tant que latéral gauche pour la première fois dans sa nouvelle équipe. Mounir Chouiar a ensuite égalisé sur une belle action individuelle pour confirmer la bonne entame des Dijonnais. Juste avant la mi-temps, M'bappé a doublé la marque. La seconde période a été bien plus difficile pour Dijon. Thiago Silva puis Sarabia ont permis aux Parisiens de prendre leurs distances, avant que Coulibaly, malchanceux, ne mette un nouveau but contre son camp. Un dernier but de Sarabia dans le temps additionnel et Paris rejoint les demi-finales de la Coupe de France, pour la sixième année consécutive.

Pablo Sarabia, "a fait encore une grande performance. Je suis très content car il gagne en confiance, en qualité, depuis de longues semaines", a commenté le coach après le doublé de son joueur. "Il sait vraiment comment nous aider. Il est décisif, il est dans une bonne forme."

On ne va pas prendre de risques contre Amiens

Mais Thomas Tuchel voit déjà plus loin. Vers l'Allemagne. C'est "possible" que Thiago Silva et Juan Bernat "jouent à Amiens. On va gérer aussi Marquinhos là-bas. Si cela reste comme ça, ils pourront jouer mais pas 90 minutes. On ne va pas prendre de risques contre Amiens, c'est clair. Mais on va avoir une équipe forte."

Car le rendez-vous des 8es de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mardi, est bien à l'esprit de tous au PSG. "Dortmund c'est spécial, quelque chose d'exceptionnel à vivre en tant que joueur", confirme à la sortie du terrain Thomas Meunier, confiant. "La coupe de la Ligue c'est peut être psychologique. Le niveau de jeu est le même que l'an dernier (au PSG) mais je ressens encore un peu plus de confiance en nous."