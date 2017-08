Victoire contre Dijon (3-0) : l'OM entame son championnat de la meilleure des manières

Les joueurs de Marseille avaient rendez-vous avec leur public ce dimanche soir pour la 1ère journée de Ligue 1. Ils ont été à la hauteur. Une première période poussive mais un coup d'accélérateur en deuxième mi-temps : l'OM l'emporte finalement face à Dijon (3-0) et confirme sa belle dynamique.

Il fallait marquer le coup à domicile pour cette reprise du championnat. Voilà chose faite : les Marseillais ont dominé Dijon au Vélodrome (3-0). Grâce à un but de Florian Thauvin (54') et un doublé de Clinton Njie (51' ; 72'), les Olympiens ont remis les pendules à l'heure. Il faut dire que la première mi-temps a été poussive. C'est le moins qu'on puisse dire.

En première période, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont considérablement gêné ceux de Rudi Garcia. Un pressing haut et de bons décalages pour alerter la défense centrale marseillaise. Et un bon repli défensif pour stopper toute velléité olympienne. Bref, l'OM a été maladroite. Heureusement, les coéquipiers de Valère Germain (auteur de deux passes décisives) se sont rebiffés en seconde période. Rudi Garcia a su remobiliser ses troupes, comme le confirme Florian Thauvin :

Et l'attaquant de Marseille prévient : "Il va falloir faire attention à l'avenir. Les premières mi-temps sont importantes. Il faut bien débuter les matches pour les gagner."

Au retour des vestiaires, Dimitri Payet (douleurs aux ischio-jambiers) est remplacé par Clinton Njie. L'international camerounais marque de la tête six minutes plus tard. Avant de récidiver avant le dernier quart d'heure. Coaching gagnant donc pour le technicien de l'OM.

Pour Rudi Garcia : l'OM a clairement affiché "deux visages."

"On est passé de la nuit au jour. La deuxième période est splendide. Et c'est bien parce qu'on avait plus de 50 000 Marseillais qui attendaient une victoire de leur Olympique de Marseille. On a su communier avec le public."