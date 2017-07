Victoire de l'ASSE 2-0 face à l'AC Ajaccio

Les Verts remportent leur deuxième match amical 2 buts à 0 face aux Corses de l'AC Ajaccio : un but de Robert Béric à la 12e minute, puis de Jonathan Bamba à la 62e. Une victoire qui n'a pas l'air de rassurer les supporters. Il faut dire que l'AC Ajaccio évolue en Ligue 2 !

Ça y est, ils ont gagné ! Après leur cuisante défaite 3-2 face aux Suisses de Nyon cette semaine, pour leur 1er match amical, les Verts se sont repris en main. Et pourtant, dès la 28e minute, le match aurait pu basculer : Vincent Pajot, le milieu de terrain stéphanois est expulsé, sanctionné d'un carton rouge après un tacle un peu trop appuyé sur un joueur corse.

Pogba blessé, Pajot exclu, Bamba majestueux

Les Verts se retrouvent à dix contre onze. Ils mènent déjà 1-0 grâce au but de Robert Béric sur penalty à la 12e minute. Mais ils sont aussi déstabilisés par la sortie de Florentin Pogba, blessé et remplacé par Cheikh M'Bengue. A la mi-temps, toujours 1-0, mais rien n'est joué. Et puis, c'est avec un superbe ciseau que Jonathan Bamba coupe court au suspense, et plante le deuxième but de la rencontre, pile sous la barre transversale du gardien corse à la 62e minute.

En face, c'est une équipe de D2, il ne faut pas l'oublier ! -Robert, supporter des Verts

Malgré ce magnifique but, et cette victoire, l'enthousiasme des supporters n'était pas vraiment palpable à la sortie du stade Massot : "Ils ont pas été supers bons, juge l'un d'entre eux. Il faut se mettre au boulot !".

Du côté du staff de l'ASSE, on est pas vraiment de cet avis. Le nouvel entraîneur Oscar Garcia a plutôt le sourire, au coup de sifflet final : "Je suis content de l'effort de mes joueurs. Merci aux supporters qui sont venus. Je crois qu'on a joué un bon match, et je suis ravi de la mentalité de mes joueurs". Ambiance radicalement différente, donc !

Le prochain match amical des Verts, c'est samedi 15 juillet contre Dijon. Match qui se jouera à Roanne.