Saint-Étienne, France

Saint-Etienne a réalisé une très bonne opération ce samedi soir face à Caen (2-1). L'équipe Stéphanoise bien terne en première mi-temps s'est montrée incapable de développer du jeu. Les spectateurs ont du attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion du match signée Yannis Salibur. L’ancien Guingampais a d'ailleurs été le Stéphanois le plus entreprenant dans les 45 premières minutes de jeu. Les Caennais sur un tir anodin de Façal Fajr mal capté par le gardien Stéphanois Ruffier réussirent à prendre l'avantage à la 32eme minute de jeu. 1 à 0 pour Caen, tel était le score à la mi-temps d'un match très décevant.

De retour sur le terrain, les joueurs Stéphanois ont affiché un tout autre visage, montrant de l'agressivité dans les duels et ils eurent la chance d'égaliser très vite sur un penalty sifflé pour une faute de Adama Mbengue sur Yannis Salibur transformé par Wahbi Khazri, le Tunisien prenant à contre-pied Brice Samba. Les joueurs Stéphanois malgré de nombreuses imprécisions dans les passes et une maladresse chronique dans leurs dernières passes réussirent à marquer un but à la 66eme minute de jeu sur une action confuse devant le but Caennais par Timothée Kolodziejczak. Dans un cafouillage suite à une tête sur le poteau de Perrin, le latéral gauche pousse le ballon d’un pointu dans les filets alors que Baysse s’était jeté. Caen ne reviendra plus dans le match. C'est au contraire Saint-Etienne qui se procurera les dernières occasions de la partie par Arnaud Nordin et Loïs Diony rentrés tous les deux en cours de match et auteur d'une belle prestation. 2-1 pour les verts qui engrangent une deuxième victoire en Ligue 1 mais ne se rassurent pas vraiment tant leur prestation fut mitigée, surtout en première mi-temps.