Victoire du DFCO contre Strasbourg, "une prestation de costauds" pour l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard

Dijon, France

Soulagement pour les footballeurs dijonnais qui quittent la zone rouge après leur première victoire ce samedi soir à domicile. Victoire contre Strasbourg sur le score de 1 à 0 grâce au premier but de Stephy Mavididi sous les couleurs de Dijon.

"Une prestation de costauds" Stéphane Jobard entraîneur du DFCO

Un match avec beaucoup d'occasions des deux côtés mais c'est le DFCO qui a réussi le premier à prendre l'avantage, en première période grâce à Stephy Mavididi. Le DFCO qui conserve son avantage jusqu'au bout pour l'emporter 1/0. Un bon résultat pour l’entraîneur dijonnais, Stéphane Jobard, "on a su bousculer l'adversaire et faire le dos rond quand il le fallait, j'aime ce que cette équipe a montré ce soir pour défendre ce résultat".

Un résultat qui redonne de la confiance pour le dijonnais, Wesley Lautoa, "on voulait enchaîner notre deuxième victoire consécutive après celle contre Reims, c'est très bien, en plus on ne prend pas de but c'est bon pour la confiance."

"Je commence à trouver cette épine dorsale et ça, ça m'intéresse, c'est une belle fin de semaine conclut l’entraîneur dijonnais. Ce soir, le DFCO est 18e du championnat de Ligue 1.

→ Retrouvez les interviews du coach et des joueurs dijonnais ce dimanche matin sur les ondes de France Bleu Bourgogne entre 7 et 9 heures.