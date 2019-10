Victoire impérative pour l'OGC Nice en déplacement au Mans en Coupe de la Ligue

Nice, France

Attention au match piège ! Sur la pelouse du Mans (18e de Ligue 2), l'OGC Nice va devoir s'imposer pour rentrer de la meilleure des manières dans ce qui est la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Une victoire qui mettrait fin à la série noire des Aiglons en Ligue 1 : cinq matchs sans victoires (quatre défaites, un match nul).

"On n'est pas inquiets"

Malgré cette spirale négative, les joueurs à l'image du défenseur Christophe Hérelle ne sont pas inquiets : "On continue de travailler et on sait que ça va tourner en notre faveur. Il faut que l'on travaille encore plus. On a besoin d'une victoire".

De son côté, le coach Patrick Vieira continue d'appliquer sa méthode et encourage son groupe, le plus jeune de Ligue 1 et toujours affaibli par les blessures (Ounas et Nsoki sont absents, Dolberg encore incertain). "Ce n'est pas qu'on fait moins d'efforts mais il est vrai qu'on n'a pas pu aligner le 11 qu'on voulait. Il y a de la frustration mais c'est un défi à relever pour mon staff et moi." Le coach azuréen doit remobiliser son groupe et l'encourage à prendre ses responsabilités. Pour cela, il compte sur ses cadres que sont Herelle, Dante, Cyprien ou Lees-Melou.

"Ils ont la responsabilité de tirer le groupe vers le haut, de toujours rester positif, de montrer l'exemple. Je compte aussi sur les jeunes qui doivent montrer leur personnalité dans ces moments difficiles. Ce qui est sûr c'est que tout le monde doit faire plus !" Patrick Vieira

Le Mans cherche à se relancer

En face d'eux, les Aiglons vont trouver des joueurs du Mans déterminés : "on ne s'attend pas à un match facile, commente Christophe Herelle. On sait qu'ils vont mettre les ingrédients pour nous rendre la tâche difficile. Il faudra rester concentrés. On a envie pourquoi pas d'aller au bout dans cette coupe et ça passe par ce match."

Patrick Vieira abonde dans le même sens : "Pour Le Mans, jouer une équipe de Ligue 1 est parfait pour se relancer. Ce sont des matchs difficile à jouer au niveau de la concentration, de la détermination, de l'agressivité, de l'envie. On doit être supérieurs à l'équipe adverse" Une nécessité, car une élimination prématurée face à une équipe de l'échelon inférieur renforcerait les doutes sur cette équipe niçoise qui recevra ensuite à deux reprises en Ligue 1 : Reims, dimanche 3 novembre (17h) et Bordeaux, vendredi 8 (20h45).