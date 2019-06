VIDÉO - 100% Aiglonnes émission spéciale mondial féminin

Laurence Antimi-Loppin (District des Alpes-Maritimes), Romain Boiseaubert (journaliste lesportauféminin.fr), Maxime Bacquié (journaliste France Bleu Azur) et Gaëlle Mauduit (OGC Nice section féminine)

Nice, France

Pour débattre de l'entrée en lice réussie des Bleues dans son Mondial et du match France - Norvège mercredi à Nice, France Bleu Azur transforme 100 % Aiglons en 100 % Aiglonnes avec autour de la table ce lundi soir Laurence Antimi-Loppin (présidente de la Commission de développement du football féminin au District des Alpes-Maritimes), Romain Boiseaubert (journaliste et fondateur du site lesportauféminin.fr), Maxime Bacquié (journaliste France Bleu Azur) et Gaëlle Mauduit (créatrice de la section féminine de l'OGC Nice en 2005).

Rendez-vous mercredi soir sur France Bleu Azur pour vivre en direct et en intégralité le match France - Norvège (coup d'envoi 21h à Nice).