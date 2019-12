VIDÉO - 100% Aiglons émission spéciale hommage au "Berger"

La nouvelle ce lundi de la mort de Paul Capietto, surnommé "le Berger", a bouleversé toute la famille rouge et noire. 100% Aiglons a rendu hommage au plus emblématique des supporters de l'OGC Nice. Les mots émus de son ami Kaotik et l'anecdote vécue à Marseille et racontée par Patrice Alberganti.

Nice, France

Une chevelure blanche hirsute, un sourire facétieux, une cape rouge et noire, des skis au pied, sur son vélo, tout le monde connaissait le "Berger". Paul Capietto, le plus emblématique des supporters du Gym, a été retrouvé mort ce lundi à Saint-Martin-Vésubie, dans la maison où il était hébergé par un ami. Il avait 73 ans et son décès a bouleversé toute la famille rouge et noire, et fait réagir l'ensemble du football français.

Il lance "Nissa la Bella" à Marseille devant les supporters de l'OM

Le Berger se déplaçait partout, même quand il en avait l'interdiction. A Marseille par exemple la saison passée, les supporters du Gym étaient interdits de déplacement. Cela n'avait pas empêché Paul Capietto d'enfourcher son vélo et de lancer "Nissa la Bella" devant les supporters de l'OM. Interpellé par la police il avait été "interné" pendant 24h. Une anecdote racontée notamment par Patrice Alberganti, présent au Vélodrome la saison passé. Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère était aussi en direct dans 100 % Aiglons.

Des anecdotes, des témoignages, des réactions dans l'émission spéciale 100% Aiglons dédiée au Berger et à sa mémoire. Vous avez été très nombreux à nous appeler, à commenter. Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère était notamment en direct dans 100 % Aiglons pour saluer la mémoire d'un des plus fidèles supporters du club. Son ami Kaotik 747, rappeur niçois, passionné du Gym, lui rend hommage également avec ses mots et son émotion.