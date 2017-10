VIDÉO - 100% Aiglons : saison 10, épisode 10 (lundi 9 octobre)

Les supporters de l'OGC Nice se retrouvent tous les lundis dans 100% Aiglons, même pendant la trêve internationale ! Au menu des débats ce lundi soir : le nouveau centre d'entraînement et de formation du Gym, le déplacement à Montpellier et les Bleus de Lloris et Jallet.

Autour de Jean-Baptiste Marie : Patrice Alberganti (consultant France Bleu Azur), Pierre-Louis Castelli (journaliste Radio France), Philippe Sers (journaliste France Bleu Hérault) et Laurent Barat.