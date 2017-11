VIDÉO - 100% Aiglons : saison 10, épisode 16 (lundi 20 novembre)

Tous les lundis, on décrypte l'actualité de l'OGC Nice à la radio sur France Bleu Azur. Au menu de 100% Aiglons : le nul contre Caen (1-1), le match de Sneijder, Benitez préféré à Cardinale dans le but, la qualification en vue en Europa League et la réception de Lyon.

Autour de Jean-Baptiste Marie : Vivien Seiller (journaliste France Bleu Azur), Sébastien Serrano (journaliste Azur TV), Xavier Monferran (journaliste Radio Frace) et Laurent Barat.

Le sondage 100% Aiglons