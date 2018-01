VIDÉO - 100% Aiglons : saison 10, épisode 22 (lundi 15 janvier)

Par Jean-Baptiste Marie, France Bleu Azur

Le lundi soir (18h-19h), France Bleu Azur passe au rouge et noir pour décrypter l'actualité de l'OGC Nice dans 100% Aiglons avec les journalistes de la presse sportive et les auditeurs. Au menu : l'affaire Chapron, la victoire contre Amiens (1-0) et le derby à Monaco ce mardi.