VIDÉO - 100% Aiglons : saison 10, épisode 29 (lundi 5 mars)

Par Jean-Baptiste Marie, France Bleu Azur

L'actualité de l'OGC Nice décrypté par les journalistes de la presse locale et les auditeurs de France Bleu Azur tous les lundis. La première victoire du Gym depuis un mois et demi contre Lille (2-1), le 3000e but de l'OGCN en D1, la course au Top 5, le retour de Souquet, le match à Guingamp...