VIDÉO - 100% Aiglons saison 11 épisode 40

Au programme de ce nouvel épisode de 100 % aiglons ce lundi soir le derby victorieux contre Monaco, le bilan de la saison de l'OGC Nice et le mercato à venir du Gym. Qui part, qui reste, on fait le point. L'ex aiglon Daniel Bravo, parrain du Mondial Féminin, est aussi invité dans l'émission.

