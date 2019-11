VIDÉO - 100% Aiglons saison 12 épisode 13

Au programme de 100% Aiglons ce lundi soir, la victoire de l'OGC Nice face au Stade de Reims (2-0) et les sifflets qui ont raccompagné les joueurs au vestiaire. Les comprenez-vous ? Vous avez été nombreux à nous appeler et à poser vos questions à notre invité Maurice Cohen, ex-président du Gym.

Thierry Mesnage (animateur), Maurice Cohen (ex-président du Gym), Maxime Bacquié (journaliste) et Patrice Alberganti (consultant foot)

Nice, France

Autour de la table de 100% Aiglons ce lundi soir, pour débattre de l'actu du Gym et se plonger dans la boîte à souvenirs, Thierry Mesnage (animateur), Maurice Cohen (ex-président du Gym de 2002 et 2009), Maxime Bacquié (journaliste) et Patrice Alberganti (consultant foot).

Pendant une heure, le président Maurice Cohen a eu l'occasion de commenter le début de saison de l'OGC Nice, le changement de dimension du club avec l'arrivée d'Inéos et d'ouvrir la boîte à souvenirs. Meilleurs et pires souvenirs ? L'ex président du Gym répond à vos questions.