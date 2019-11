VIDÉO - 100% Aiglons saison 12 épisode 16

La rechute de l'OGC Nice en Ligue 1 à Lyon, les choix tactiques de Patrick Vieira et le prochain match crucial à domicile face à Angers au programme de ce 16e épisode de la saison de 100% Aiglons avec le président du Nice LTC Franck Balabanian invité pendant une heure.

Thierry Mesnage (animateur), Franck Balabanian (Président Nice LTC), Vivien Seiller (journaliste), Patrice Alberganti (consultant) et Maxime Bacquié (journaliste)

Nice, France

Autour de la table de 100% Aiglons ce lundi soir : notre consultant Patrice Alberganti, les journalistes foot Vivien Seiller et Maxime Bacquié et notre invité pendant une heure, Franck Balabanian. Le président du club de Nice LTC est un amoureux de l'OGC Nice et un très proche de Jean-Pierre Rivère, qui a même été... son pion au Lycée du Parc Impérial de Nice !

Comme tous les lundi notre rappeur niçois fan de l'OGC Nice Kaotik 747 débriefe le match du Gym en musique. Ce lundi soir c'est simple... basique !