VIDÉO - 100% Aiglons saison 12 épisode 20

Nice, France

Autour de la table de 100% Aiglons ce lundi soir, Kaotik (rappeur niçois), Patrice Alberganti (consultant), Alain (supporter du Gym) et Maxime Bacquié (journaliste). On a fait le bilan de la 1ere partie de saison du Gym et on a ouvert la boîte à souvenirs. Quel match vous a marqué au cours de cette décennie 2010 ? Quel est le joueur de la décennie ?