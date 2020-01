VIDÉO - 100% Aiglons saison 12 épisode 23

Nice, France

On a parlé foot et cinéma avec notre invité Cyril Gelblat ce lundi soir dans 100% Aiglons. Le réalisateur niçois a joué au Gym quand il était jeune et il est resté un grand fan du club rouge et noir. Alors que son film Selfie vient de sortir en salle, il est venu débattre du Gym d'aujourd'hui mais aussi se souvenir de celui d'hier avec les consultants foot France Bleu Azur Patrice Alberganti et Dominique Poulain.