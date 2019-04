VIDEO - 3 000 supporters à l'entraînement de l'OM au Vélodrome

Des minots, des familles : les supporters de l'OM ont profité des vacances et d'un entraînement au Vélodrome pour approcher les hommes de Rudi Garcia ce jeudi.

Un soleil qui frappe fort, des encouragements, une ambiance familiale : l'Olympique de Marseille a fait le plein d'ondes positives ce jeudi avant le déplacement ce week-end à Guingamp. L'entraînement était non seulement ouvert au public, mais il avait lieu en plus exceptionnellement au Stade Vélodrome. 2 500 à 3 000 personnes se sont réunies dans le bas de la Tribune Jean Bouin, pour une séance d'un peu plus d'une heure.

Balotelli superstar

Vu l'affluence, aucune séance d'autographe n'a été organisée. En revanche, plusieurs joueurs se sont quand même arrêtés quelques instants dans le couloir qui les ramène aux vestiaires, Steve Mandanda en tête. L'occasion de signer quelques dédicaces aux supporters. Mais c'est Mario Balotelli qui a créé la sensation. L'attaquant italien, blessé et suspendu à Guingamp ce week-end, est venu faire une apparition surprise. Ovationné, il est resté de longues minutes en bord de terrain, donnant du temps à chacun des supporters qui l'ont sollicité.

L'OM rejoue ce samedi (17h), à Guingamp, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Pour l'instant, les hommes de Rudi Garcia occupent la 5e place du championnat. Lyon, 3e, reçoit Angers dès vendredi (20h45).