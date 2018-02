Sochaux, France

Inatteignable le Paris Saint-Germain ? Si l'on compare les performances actuelles du PSG et celles de Sochaux, y' a pas photo. La logique voudrait que le leader de la Ligue 1 batte le septième de Ligue 2, ce mardi, en 8e de finale de la Coupe de France. Mais en Coupe de France, on sait que tout est possible. Le FCSM et ses supporters ont des arguments :

Sochaux peut gagner, parce que

le PSG ne va pas aligner sa meilleure équipe, à huit jours des 8e de finale de la Ligue des champions il va faire super froid à Bonal mardi soir le terrain risque d'être pourri et, pour une fois, ça nous arrange dimanche soir, le tout-PSG a fait la fête pour l'anniversaire de Neymar Florian Tardieu (qui supporte l'OM) sera à 200% contre le PSG Peter Zeidler a déjà coché la case du 8 mai dans son agenda (c'est la finale et il veut gagner) et parce qu'on a les meilleurs supporters !

Sochaux - PSG en 8e de finale de la Coupe de France : à vivre sur France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Besançon et francebleu.fr. Emission spéciale dès 19h15. Coup d'envoi à 21h05.