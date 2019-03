VIDEO - A 5 ans Rayan fait chavirer le coeur des supporters de l'OM

Marseille, France

Cette histoire, c'est celle d'un bonheur simple mais intense. Elle raconte quelques secondes d'un jeune supporter marseillais immergé au coeur du Virage Nord, chez les Fanatics. Visage d'ange, cheveux qui frisent comme Luiz Gustavo, Rayan s'imprègne de la culture OM sur les épaules de son papa, Teddy. Et la vidéo qu'il vient de publier sur les réseaux sociaux fait un carton. Son succès ? Sa fraîcheur, la joie intense qui se dégage de ce visage : Rayan, torse nu, imitant les plus anciens, suit les pas de son père. L'OM : une histoire de famille.

Fan de Dimitri Payet

La vidéo tourne en boucle depuis ce week-end. Elle date en fait d'il y a quelques mois. Le 16 septembre dernier, Teddy emmène son fils voir OM / Guingamp (4-0). Ce n'est pas sa première au Vélodrome, mais ce petit film tourné au smartphone va rester gravé dans les mémoires de cette famille de La Valbarelle (13011). Teddy porte son fils sur les épaules, et Rayan accompagne alors torse nu le chant hommage à Patrice de Peretti, icône du Virage Nord.

Envie de rendre hommage au plus grand des supporters de l'histoire de France. Celui qu'on oubliera jamais avec (pour moi) le plus beau chant de l'OM à sa gloire ;

"Et chanter comme depé sans jamais rien lâcher notre amour du maillot" ⚪️💙🙏 pic.twitter.com/tQ5o17Y3Ne — Basile Bilo (@basilebilo) July 28, 2018

"L'OM gagne 4-0. A la 65e minute, on a ce chant, j'avais le petit sur les épaules ; il était en ébullition, excité. Il faisait comme les autres supporters. Tout le monde était torse nu. Il me dit "papa, j'ai chaud, je veux retirer le tee-shirt et faire comme eux". J'ai dit OK !" Teddy

C'est la joie extrême sur son visage, et le plaisir profond et sincère qui s'en dégagent, qui font une grande partie de la force de ces images. Un bonheur simple, mais intense. La fierté d'un père aussi, qui emmène son fils et lui apprend la culture OM ; un père qui se souvient que son propre frère l'avait également amené au stade la première fois dans les années 1990.

"C'est mon grand frère, moi, qui m'a amené au Virage. C'est ça, la transmission. Quand je vois la vidéo, j'ai des frissons, les larmes aux yeux. Même des supporters du PSG m'ont écrit, ils sont émerveillés. (..) là je suis en train de lui apprendre qui sont "à jamais les premiers", Papin, Boli, etc" Teddy

La vidéo approche les 200 000 vues. Au départ, elle n'est publiée que pour le cercle familial. Mais à force, "elle a tourné, et elle a explosé", explique le papa.

Rayan devrait jouer en club, à partir de la rentrée prochaine. En attendant, ce jeune fan de Dimitri Payet a encore assisté ce dimanche à OM / Nice (1-0). Son papa connaît déjà le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Il aimerait bien maintenant un petit signe du club, pour offrir à Rayan une visite un peu privilégiée du stade ou du centre d'entraînement..