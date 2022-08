Et si Léo Messi n'avait pas marqué le but du week-end ? Le joueur de Canet Toufik Ouadoudi a marqué un but incroyable en match amical

VIDEO - A Canet, le but incroyable de Toufik Ouadoudi

Ce dimanche matin, le retourné acrobatique de Léo Messi inscrit à Clermont avec le PSG émerveille tous les fans de foot. Et pourtant, si ce n'était pas le but du week-end ? Car sur les réseaux sociaux, un autre but est en passe de faire le buzz.

C'était ce samedi soir, lors du match amical à Canet entre le CRFC et Agde (victoire 2 à 1 des Catalans).

Le meneur de jeu des Canétois Toufik Ouadoudi a tenté sa chance de son camp pour lobber le gardien adverse et inscrire un but de plus de 50 mètres.