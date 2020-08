VIDÉO | À Laval, des parachutistes s’entraînent avant les Championnats de France

Du 1er au 6 août, les équipes de France de Précision d’Atterrissage et Voltige, une discipline du parachutisme, s’entraînent à Laval. Ils se préparent aux Championnats de France (7-11 août). Objectif : apprivoiser les cieux lavallois. Le reportage de Clara Guichon.

A côté de l’aérodrome de Laval, des parachutes tricolores s’élancent dans les airs. Jusqu’au 6 août, une vingtaine de participants aux Championnats de France de Précision d’Atterrissage et Voltige, une discipline du parachutisme, s’entraînent. Le but est de s'élancer dans le ciel, en partant du sol ou d'un avion, et d'atterrir sur une cible.

A 300 mètres d’altitude

Le parachute de Léocadie est attaché à un câble de 600 mètres de long. Casque vissé sur la tête, lunettes sur le nez et parachute harnaché sur le dos : elle est prête à décoller. "Là ça va être mon premier vol en Mayenne, à Laval", sourit la jeune femme de 28 ans originaire d’Aix-en-Provence. Pour elle, sauter dans un territoire inconnu est exaltant. "Il faut toujours appréhender le terrain, notamment les obstacles. En terme d’expérience, c’est très intéressant."

Top départ ! Les ouvreurs, deux personnes qui tiennent la voile, sont avertis par talkie-walkie que la voie est ouverte. Le câble, tracté par un treuil, se tend. La voile se gonfle et s’élance dans le ciel, jusqu’à 300 mètres d’altitude. La sportive largue le fil et plane quelques minutes avant d’atterrir sur la cible blanche et noire.

Observer le terrain

Flavien, un compétiteur de 23 ans, connaît en revanche bien le territoire. Il a sauté ici pendant près de trois ans. Il considère que le lieu est loin d’être le plus compliqué, en raison de sa topographie. "Le terrain est plat et dégagé, observe le jeune homme venu de Montauban. Certains aérodromes sont situés en bord de ville, à côté de bâtiments, ou sur des reliefs. Ce sont des caractéristiques qui créent des phénomènes aérologiques plus compliqués à appréhender."

En Précision d'Atterrissage, les parachutistes doivent retomber sur une cible de 5 mètres de diamètre. © Radio France - Clara Guichon

Tâter le terrain avant les championnats permet de déceler ces spécificités. "Il y a différents types de piège, analyse Jacques Baal, entraîneur national au sein de la Fédération Française de Parachutisme. Par exemple le vent peut être très calme en bas et accélérer à 60 mètres du sol. Si on n’est pas attentif, on rate le saut. C’est un mélange d’observation et de ressenti qui permet de gagner en précision."

En raison du coronavirus, les Championnats de France de Précision d’Atterrissage et Voltige se dérouleront à huis clos.