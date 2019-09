Vidéo - "Avant tout il faut servir le club", Abdou Diallo nous livre ses impressions sur son arrivée au PSG

Abdou Diallo, arrivé cet été dans la capitale a répondu à nos questions. Le tout nouveau défenseur du PSG livre ses impressions sur le vestiaire, sur l'équipe et sur ses ambitions personnelles.

Paris, France

À 23 ans, Abdou Diallo a débarqué cet été dans la capitale en provenance de Dortmund. Le capitaine de l'équipe de France espoir vient renforcer la défense du PSG. Le jeune joueur va pouvoir apprendre et progresser aux côtés de Thiago Silva et Marquinhos. Il a répondu à nos questions sur son début de saison, ses coéquipiers et sur la Ligue des Champions.