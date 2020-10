VIDEO - Adrien Hunou : "La Ligue des Champions, c'est un rêve de gamin"

S'il est un joueur de cet effectif professionnel qui mesure particulièrement l'ampleur du chemin parcouru par le Stade Rennais ces dernières années, c'est bien lui. Adrien Hunou a signé son premier contrat professionnel au club en 2013, après plusieurs années passées au centre de formation. Témoin privilégié de la progression rennaise ces dernières années, il s'est confié au micro de France Bleu Armorique. Voici un extrait de cet entretien, à retrouver en intégralité dans l'avant-match de Rennes-Krasnodar à partir de 20h ce mardi soir..

France Bleu Armorique : Vous êtes le joueur professionnel à avoir passé le plus d'années au Stade Rennais dans cet effectif, sept ans, qu'est-ce que ça vous fait de disputer la Ligue des Champions avec votre club formateur ?

Adrien Hunou : C'est très gratifiant, surtout en étant formé au club, c'est sûr que c'est une très belle chose, pour moi mais avant tout pour le Stade Rennais. C'est vrai que tout se développe très bien, et je suis très heureux de pouvoir faire partie de ce projet, le club et moi-même progressons donc c'est de bon augure pour la suite.

FBA : Vous avez créé un lien fort pendant toutes ces années avec le club et ses supporters ?

Adrien Hunou : C'est sûr, ce lien est très très fort. Parce qu'il y a eu beaucoup d'années passées, de bons comme de mauvais moments. Cela fait partie d'une carrière, le plus important c'est d'avancer et d'avoir de belles perspectives d'évolution.

FBA : L'hiver dernier, les supporters ont réclamé votre prolongation, au stade et sur les réseaux sociaux, ça vous a touché ?

Adrien Hunou : Oui c'est sûr que ça fait chaud au cœur d'entendre "un contrat pour Hunou !" C'est vrai que ça donne encore plus envie de se surpasser, je les remercie encore. J'espère continuer comme ça et en grandissant, faire en sorte que le club grandisse aussi. Pour l'instant tout est bon pour que ça continue comme ça.

FBA : Ces sept ans passés au club, ce lien avec les supporters... Vous vous projetez sur le long terme à l'image, toutes proportions gardées, d'un Romain Danzé ?

Adrien Hunou : Non, je vis au jour le jour, je me fixe des objectifs à court terme parce que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Il faut savoir savourer les moments qui vont arriver comme la Ligue des Champions, et comme le championnat qui est notre pain quotidien. On se doit de rester européens et ça passe par de bonnes performances en Ligue 1.

France Bleu Armorique : La Ligue des Champions, qu'est-ce que ça vous évoque ?

Adrien Hunou : C'est un rêve de gamin, ça m'évoque la volée de Zidane (contre Leverkusen en 2001, NDLR). On va se confronter aux meilleurs clubs, au meilleur niveau. pour un club comme le Stade Rennais c'est top de pouvoir atteindre ce genre de compétitions. Maintenant la prochaine étape c'est de reproduire ce genre de performances pour y retourner chaque année. On va essayer de bien y figurer.

FBA : Comment vous vivez la concurrence avec Serhou Guirassy, M'baye Niang et Georginio Rutter ?

Adrien Hunou : Il y aura besoin de tout le monde avec la répétition des matchs, en jouant tous les trois jours, on va y laisser forcément des forces, on a vu ça les deux dernières saisons où on a pu enchaîner. J'ai toujours su apporter ma pierre à l'édifice. La concurrence est importante pour l'épanouissement du club, chacun doit élever son niveau pour q'il y ait une concurrence qui soit saine. Le Stade Rennais progresse aussi, ça passe par une grande concurrence, il faut se servir de ça pour avancer.

FBA : L'an dernier, vous aviez un meilleur ratio de buts par minutes jouées que M'baye Niang, pourtant il semblait être devant vous dans la hiérarchie, est-ce que ça a généré de la frustration ?

Adrien Hunou : Forcément. J'ai envie d'aider l'équipe au maximum, de jouer le plus possible. C'est vrai que quand je suis pas sur le terrain il y a forcément de la frustration, je suis un compétiteur, j'ai envie de commencer chaque match. J'ai envie d'être le plus performant possible, surtout que j'ai un ratio qui me permet de répondre présent et de postuler pour être l'attaquant numéro 1 du Stade Rennais.

