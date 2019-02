VIDEO - Alain Perrin très déçu par le nul de l'ASNL à Niort (1-1) : "dans la situation où l'on est, c'est grave"

Alain Perrin n'a pas digéré le match nul de son équipe concédé à Niort 1-1 pour la 23e journée de Ligue 2. Il faut dire qu'après une entame ratée, Nancy a réussi à ouvrir le score à Niort avant de se faire rejoindre trois minutes plus tard, le tout, à onze contre dix.

"C'est grave"

Alain Perrin qui estime miraculeux le fait que Niort n'ait pas profité des errements défensifs nancéiens en début de match : "un fait de jeu nous amène à jouer à onze contre dix et ça ne nous a pas rendu meilleurs."

L'entraîneur nancéien regrette l'égalisation rapide des Niortais : "la déception, ce n'est pas le résultat, c'est le comportement des joueurs et la qualité produite. Dans la situation où l'on est, c'est grave [...] On va travailler encore et encore [...] Je suis très déçu, je ne sais pas, on n'est pas dans le même monde."