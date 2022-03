VIDÉO - Ambiance bouillante pour le départ du bus de l'OGC Nice vers Marseille

"Le peuple niçois croit en vous". La banderole accrochée aux grilles du centre d'entraînement donne le ton. Privés de déplacement à Marseille dimanche, les supporters du Gym tenaient à envoyer des ondes positives aux Aiglons avant de ce match crucial pour la fin de saison. A l'appel de la Populaire Sud, principal groupe de supporters du Gym, plus de 400 fans étaient réunis vers 16h devant le centre.

Kasper on t'aime

Fumigènes, chants, drapeaux, l'ambiance monte au rythme de l'arrivée en voiture des Aiglons. "Kasper on t'aime" entend-on au moment où le Danois monte dans le bus. Delort filme sur son téléphone. Galtier et son fidèle adjoint Oleksiak sourient et serrent le poing. Kluivert (bien dans le groupe) et Gouiri font un signe de la main avant de grimper dans le bus rouge et noir.

Le seul déplacement de la saison en bus pour le Gym

Le bus finit par quitter le centre d'entraînement peu avant 17h, entre les fumigènes et les chants à la gloire du Gym. "Honneur fidélité," s'égosillent les ultras. Direction Marseille pour les Aiglons. C'est en effet le seul déplacement de la saison que le Gym effectue en bus (avec Monaco). On espère qu'il sera un peu plus lourd au retour avec trois points dans les valises.