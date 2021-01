VIDEO : après son nul face au Paris FC, l'ASNL est barragiste (1-1)

L'ASNL n'a pas su s'imposer ce samedi à domicile face au Paris FC, 1-1. Mickaël Biron (14')' a ouvert le score, avant que Charles Boli n'égalise (28'). Nancy est toujours invaincu depuis six rencontres mais perd une place au classement et se retrouve en position de barragiste.

L'ASNL est barragiste après son match nul ce samedi contre le Paris FC (1-1) à Marcel Picot. Une nouvelle fois, les Nancéiens n'ont pas su s'imposer malgré l'ouverture du score de Mickaël Biron (14'), ils ont été rejoint sur une action solitaire de Charles Boli (28') qui est venu transpercer la défense. Ce résultat n'est clairement pas une bonne opération avant le déplacement au Havre ce mardi à 20 heures.

Un point qui ne fait pas avancer

Oui, l'ASNL a tenu en échec le Paris FC, une équipe qui depuis le début de saison est toujours dans le top 8. Oui, l'ASNL ne perd pas depuis six rencontres. Malgré ces deux fait d'armes, les faits viennent nous rappeler que la position de l'ASNL au classement est de plus en plus inconfortable. Pourtant, dans l’état d'esprit il n y a aucun reproche à faire aux hommes de Jean-Louis Garcia. Malheureusement, il est regrettable de ne pas les voir garder une continuité dans la concentration et la détermination pendant 90 minutes. L'égalisation parisienne illustre ce manque d'agressivité.

Une panoplie offensive supplémentaire

Ces carences récurrentes sont aux antipodes des intentions offensives affichées par une ligne d'attaque efficace. Avec une moyenne de deux buts par match depuis Chambly le 22 décembre, l'ASNL n'a pas dérogé à la règle en scorant ce samedi soir contre le Paris FC. Au-delà du but inscrit, l'ASNL a montré d'autres possibilités avec Aurélien Scheidler en point d'encrage et dont la volonté a été de trouver les hommes de côtés pour amener davantage de profondeur dans le jeu. Une panoplie supplémentaire qui pourrait être primordiale das les prochaines semaines. Heureusement, ce motif de satisfaction n'est pas un fait isolé. Face au Paris FC, l'ASNL a fait preuve d’abnégation pour préserver ce point du match nul.

Les réactions d'après-match avec Jean-Louis Garcia et Giovanni Haag

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :

100% ASNL, du lundi au vendredi à 18h00

La Minute ASNL, du lundi au vendredi à 6h50 et 18h15