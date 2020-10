VIDÉO - Arrivée d'Hatem Ben Arfa aux Girondins de Bordeaux : Frédéric Longuépée et Alain Roche s'expliquent

Hatem Ben Arfa rejoint les Girondins de Bordeaux. Son arrivée a été officialisée ce mercredi, deux jours après la fermeture du marché des transferts. Sans club, il était libre de signer sans respecter la date limite. C'est le sixième club de Ligue 1 du "génie du football", selon les mots de Jean-Louis Gasset, le coach girondin. Le PDG du club bordelais, Frédéric Longuépée, et Alain Roche, directeur du football, ont accepté de revenir ce jeudi sur France Bleu Gironde sur les raisons de ce choix. Les deux dirigeants font également le point sur le mercato.

L'apport d'Hatem Ben Arfa

Frédéric Longuépée : Hatem est un joueur expérimenté qui connait bien la Ligue 1 et c'est un joueur talentueux. On est persuadés qu'il apportera beaucoup à cette équipe avec son esprit compétiteur et l'envie d'aider les Girondins de Bordeaux. On a un effectif solide, travailleur et à l'écoute du staff. Avec l'apport d'Hatem Ben Arfa, on continue à construire. On travaille sérieusement sans se prendre au sérieux.

Alain Roche : On a eu des contacts avec Hatem et son entourage depuis quelques temps déjà. Ce n'est pas une opportunité de fin de mercato. On est resté focalisé sur la partie ventes du mercato. Connaissant la santé financière du club, il fallait être extrêmement vigilant. On n'allait pas prendre un joueur pour prendre un joueur. On n'a pas eu de précipitation avec Hatem. Physiquement, il a joué avec Valladollid en juillet. Il est bien même s'il n'a pas le rythme des entraînements collectifs et des matches. On va prendre le temps et Jean-Louis Gasset va gérer cet aspect là.

Le profil de Ben Arfa

Frédéric Longuépée : Je crois qu'il a beaucoup d'envie, il est affûté. On s'est croisé au Paris-Saint-Germain mais le sportif ne faisait pas partie de mion domaine de compétence. On va faire davantage connaissance. Jean-Louis le connait très bien. Je suis persuadé qu'il va parfaitement travailler avec Hatem pour que celui-ci se mette au service de l'équipe.

Alain Roche : Jean-Louis Gasset l'a eu en équipe de France. Il s'entend bien avec Hatem. Vous savez, quand on prend un joueur il y a toujours des doutes, une mauvaise adaptation, des blessures. On connait Hatem. Il a eu des très bonnes saisons. On l'a vu à Nice, à Rennes. On compte sur sa connaissance du championnat et ses atouts techniques. Je suis également entièrement rassuré sur son état d'esprit. Quand on parle des problèmes qu'il a connus dans certains clubs, on n'en connait pas la genèse. Peut-être que les clubs ont aussi leur responsabilité. Moi nos premiers échanges se sont faits avec une vraie confiance, une vraie franchise, une vraie honnêteté. Il vient ici pour le côté sportif et humain. Tout est réuni pour que ce soit un beau mariage.

Le bilan du mercato

Frédéric Longuépée : On a un effectif solide, travailleur et à l'écoute du staff. Notre objectif de départ était d'être prudent et de ne pas s'éparpiller quant à la stratégie sportive du club. Des départs étaient indispensables et notre volonté, de l'actionnaire jusqu'à l'entraîneur, était de maintenir le niveau de l'équipe et de saisir des opportunités si elles se présentaient. Je crois que cela a été réalisé. Le mercato estival a été très particulier avec la crise sanitaire. Le nombre de transferts global a été réduit de 35%. On avait la volonté de faire partir quelques joueurs. Tomas Basic, bien que très jeune, représente une valeur importante. Nous n'avons pas obtenu les sommes que nous attendions et, dans ce contexte, nous préférons maintenir le niveau de l'équipe. On est sereins car on a une équipe de qualité enrichie avec cette arrivée d'Hatem Ben Arfa. Je pense qu'on a respecté notre feuille de route.

Alain Roche : On ne sait pas si c'est terminé. Le mercato ferme dans quelques jours seulement dans certains pays. On ne sait jamais. C'est une année très particulière, avec peu de mouvements. Les clubs font attention et nous on est peut-être encore plus vigilants que d'autres car on est encadrés par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, NDLR). Il peut y avoir des surprises. Pour Basic, nous avons estimé qu'il continuait à progresser et que sa cote allait encore augmenter dans quelques mois.