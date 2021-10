VIDEO - ASSE : "C'est le plus beau but de ma carrière" reconnait Wahbi Khazri après son lob de 68m

Face à Metz ce samedi après-midi Wahbi Khazri a inscrit un but qui va rentrer dans la prestigieuse histoire des Verts. L'attaquant tunisien a inscrit un but de 68m. Un record en Ligue 1

Stratosphérique, hallucinant, magnifique, les mots manquent pour décrire le but inscrit par Wahbi Khazri ce samedi après-midi sur la pelouse du stade Saint-Symphorien de Metz lors de la 12e journée de Ligue 1.

L'international tunisien a marqué un lob de 68 mètres à la 16e minutes. Un but qui est déjà entré dans la légende stéphanoise mais aussi dans l'histoire de la Ligue 1. Il s'agit du but le plus lointain, d'après Opta qui analyse la compétition depuis 15 ans.

Après tant de tentatives c'est bien que ça rentre ce soir - Wahbi Khazri

