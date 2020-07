Vidéo - ASSE : l'émouvant au revoir des Verts à William Saliba

View this post on Instagram

Il est temps pour moi de vous dire au revoir avec beaucoup d’émotion et de tristesse, et surtout vous remercier, vous les verts, pour toutes ces merveilleuses années que j’ai passées depuis mon arrivé au centre de formation jusqu’au monde professionnel. Je tiens à remercier tous les entraineurs que j’ai pu avoir, qui m’ont fait progresser et grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Je tiens aussi à remercier tout le personnel du club qui œuvre au quotidien à notre bien-être. Et bien évidemment je remercie du fond du cœur tous les merveilleux supporters qui ont toujours cru en moi. Enfin, je remercie tous mes coéquipiers avec qui j’ai pu apprendre et partager de merveilleux moment. Ce magnifique chaudron que je ne suis pas prêt d’oublier, va me manquer. Saint-Étienne est ma ville et j’aurai toujours le Coeur vert 💚@asseofficiel