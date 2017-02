VIDÉO - ASSE / Manchester United : José Mourinho, "Nous devons finir le travail"

José Mourinho compte bien "finir le travail". À la veille du match retour en 16e de Ligue Europa, l'entraîneur de Manchester United, compte réitérer le succès du match aller (3-0) de jeudi dernier. "Je connais l'ambiance du Chaudron, ce sera génial". Oui mais le public sera vert et bouillant.

Les Mancuniens sont arrivés mardi à Saint-Étienne, à la veille du match retour de Ligue Europa qui les opposera mercredi aux Verts, à Geoffroy-Guichard. Avant la rencontre, dans un Chaudron complet à 18 heures, José Mourinho s'est confié lors de la conférence de presse d'avant-match.

L'envie d'en découdre

L'entraîneur de Manchester United n'a pas caché son envie d'empocher rapidement une qualification pour les 1/8e de finale. Même si "Saint-Étienne est 5e de Ligue 1" c'est selon lui "une bonne équipe, bien organisée avec du mental". "Le score de l'aller aurait très bien pu être de 2-1 au final au lieu de 3-0. Maintenant, il faut finir le travail" ajoute Mourinho. L'entraîneur mancunien veut aller vite : "si nous marquons, cela deviendra un match facile pour nous".

"Nous devons finir le travail, Saint-Étienne est une bonne équipe, avec un coach talentueux" — José Mourinho

Attention, la pression est là. Oui Manchester l'a emporté haut la main à l'aller. Oui, Zlatan Ibrahimovic n'a peur de rien et est toujours une machine à buts. Mais saint-Étienne, pour un match de ce rang, c'est aussi un Chaudron dont la réputation européenne n'est plus à faire, un lieu où les supporters vont porter leur équipe. L'ambiance ? Mourinho la connaît, il ne sera pas surpris. "Je suis déjà venu deux fois. D'abord avec Porto, en tant qu'entraîneur, et quelques années plus tard pour voir un derby. Je connais ce stade et son atmosphère".

Wayne Rooney absent

Le match retour des 16e de finale de Ligue Europa se jouera mercredi à Geoffroy-Guichard sans l'attaquant mancunien Wayne Rooney. Selon José Mourinho, l'entraîneur des Red Devils, "il n'était pas à 100% et toujours blessé".

Anthony Martial veut tuer le match le plus vite possible

Anthony Martial, le joueur français de Manchester United espère voir la rencontre pliée très rapidement. Pour tuer l'envie de marquer l'attaquant explique qu'il faudra "rester concentré pour tuer le match le plus vite possible". Cependant, il y aura la pression du public, "ça ne va pas être un match facile" reconnaît-il, devant "l'un des meilleurs publics en France".