Pour ces 8es de finale de la Coupe de France de football, l'US Granville, "petit Poucet" de National 2, affronte Chambly (National) ce mercredi 7 février 2018. On rêve de retrouver les Normands lors des prochains épisodes de la compétition et, si l'on se fie à l'Histoire, ils ont leurs chances.

Granville, France

Les Normands de l'US Granville affrontent Chambly ce mercredi à Beauvais (Oise) pour les 8es de finale de la Coupe de France de football. Sur le papier, la rencontre s'annonce difficile pour les Granvillais. Ils vont jouer sur les terres de l'adversaire, contre une équipe de National qui a déjà un joli parcours derrière elle dans cette Coupe de France. Pour nous cependant, rien n'est perdu. Avant l'US Granville, "petit Poucet" de la compétition à ce stade, d'autres clubs amateurs ont défié les plus grandes équipes et sont allés très loin en Coupe de France. Découvrez les dix "petits Poucets" qui ont marqué l'histoire de la Coupe avec notre vidéo et en détails et en statistiques ci-dessous.

2000 - Calais

Les joueurs Nordistes de Calais ont été les tout premiers à accéder à une finale de la Coupe de France de football. Souvenir impérissable pour les supporters calaisiens. Leur équipe s'est hissée jusqu'en finale en battant - notamment - le voisin lillois mais aussi Bordeaux et Strasbourg. Les Calaisiens se sont inclinés 2-1 face au FC Nantes. Six ans plus tard, le Calais Racing Union Football Club retrouvera Nantes en quart de finale et n'ira pas plus loin.

2001 - Amiens

Aujourd'hui les Picards jouent en Ligue 1 mais en 2001, ils sortent d'une période difficile et évoluent en National. C'est historique quand Denis Troch les emmène en finale de la Coupe de France de football. L'Amiens SC est allé jusqu'aux tirs aux buts avant de céder 4-5 face à Strasbourg. En 2008, ils atteindront les demi-finales avant d'échouer contre le PSG.

2003 - Schiltigheim

Le club alsacien de Schiltigheim (CFA2) a vécu une belle épopée comme la Coupe de France les réserve aux plus petits. En 2002-2003, les amateurs ont éliminé successivement Troyes, Beauvais et Toulouse avant d'être écarté par Rennes en quart de finale.

2006 - Lyon-Duchère

Le club de Lyon-Duchère quitte régulièrement l'ombre de son grand frère l'Olympique à l'occasion de la Coupe de France. Cette année-là, Lyon-Duchère s'est hissé jusqu'en 8e de finale.

2007 - Montceau-Bourgogne

C'était il y a dix ans. Les joueurs de CFA de Montceau-Bourgogne ont éliminé Bordeaux en janvier (comme Granville), puis Lens et ils sont allés jusqu'aux demi-finales où il a fallu attendre les prolongations pour que Sochaux s'impose 2-0.

2008 - Carquefou

La petite équipe de la Jeanne d'Arc de Carquefou, voisine du FC Nantes, a battu Nancy, créé l'exploit en s'imposant contre Marseille et s'est finalement inclinée en quarts de finale face au PSG en avril 2008.

2011 - Chambéry

Monaco, Brest et Sochaux figurent au tableau de chasse des Savoyards de Chambéry lors de la Coupe de France 2010-2011. L'équipe de CFA2 sera arrêtée en quart de finale par le SCO Angers.

2012 (et 2010) - Quevilly

Quand on est un club normand comme Granville, l'exemple des "compatriotes" de l'US Quevilly fait forcément rêver. En 2010, le club évolue en CFA quand il dispute une demi-finale de Coupe de France contre le PSG. En 2012, l'USQ est la 2e équipe amateur à se qualifier pour une finale de la Coupe de France après Calais en 2000. L'Olympique Lyonnais remporte finalement la Coupe 1-0.

2016 - Granville

Et oui, Granville a déjà endossé ce rôle de "petit Poucet" lors de la Coupe de France 2015-2016. L'US Granville était allée jusqu'au quart de finale face à Marseille. Souvenir mémorable pour la foule de supporters rassemblés dans l'enceinte du stade d'Ornano à Caen.

2017 - Avranches

Décidément, les clubs manchois défendent les couleurs de la Normandie en Coupe de France puisque l'année dernière, l'US Avranches (National) a réussi à atteindre, elle aussi, les quarts de finale. Le tirage au sort avait été généreux avec eux en leur offrant le PSG à domicile (ou presque) pour cette rencontre. Le match s'est joué à Caen au stade d'Ornano et les Normands ont été battus 4-0.