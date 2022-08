VIDÉO | Avant Guingamp, près de 120 supporters à Le Basser pour l'entraînement du Stade Lavallois

Le Stade Lavallois avait décidé de s'entraîner à Le Basser ce jeudi 4 août, soit deux jours avant la réception de l'En Avant Guingamp (2e journée de Ligue 2). 120 supporters se sont assis dans les tribunes pour les encourager.

Samedi, le Stade Lavallois jouera son premier match à domicile de la saison en Ligue 2 contre l'En Avant Guingamp. Près de 6.000 spectateurs ont déjà acheté leur place. Le Basser promet d'être plein et ce jeudi près de 120 supporters ont assisté à l'entraînement.

Au menu : séance de centres et de frappes devant le but, circulation de la balle. Lors de sa conférence de presse, Olivier Frapolli a confié qu'au sortir de chaque match à domicile, son staff et celui de l'équipe adverse boiront un verre de l'amitié. Le club du Stade Lavallois veut cultiver son image de club familial et accueillant.

Goncalves sur le terrain

Ce jeudi, les supporters ont pu voir un petit nouveau ou presque : Bryan Goncalves, le défenseur de retour à l'entrainement alors qu'il était en partance. On devra patienter encore quelques semaines pour le voir jouer car il n'a pas participé à la préparation estivale explique l'entraîneur.

"On va y aller progressivement, parce que même si il a des bonnes sensations, il a sept semaines de retard sur les autres. En plus, il n'a pas joué le dernier match à Orléans, donc il s'est arrêté début mai. Il est revenu début août. Ça fait quand même une grande coupure qui a été peut-être pour lui été un peu usante sur le plan émotionnel. Il va falloir gérer un petit peu son ardeur pour qu'il ne se blesse pas et surtout qu'il soit compétitif. Parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui marche, qui fonctionne. Il y a des joueurs qui ont travaillé dur. Il va falloir que Bryan travaille beaucoup pour gagner sa place".

►► Laval - Guingamp, match à suivre ce samedi 6 août (19h) en intégralité sur France Bleu Mayenne