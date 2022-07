VIDÉO - Avant la Ligue 2, une préparation estivale dans la continuité pour le Stade Lavallois

Toute cette semaine France Bleu Mayenne vous propose une série de reportages au plus près du Stade Lavallois avant la saison de Ligue 2 ce samedi 30 août 2022. Laval jouera au SC Bastia pour la première journée, avec un projet de jeu sensiblement identique à celui de l'an dernier en National.

On en a des fourmis dans les jambes, et les joueurs sûrement plus que nous ! Le Stade Lavallois entame sa dernière semaine d'entraînement avant la 1ère journée de Ligue 2 contre le SC Bastia ce samedi (19h). Alors d'ici là France Bleu Mayenne vous propose tous les jours une série de reportage au plus près des Tangos. Pour eux la préparation estivale est terminée.

"On est dans les temps de passage" observe l'entraîneur Olivier Frapolli. Contrairement aux dernières saisons, Laval n'a pas bouleversé son effectif avec sept arrivées (seulement) pour l'instant. Parmi les recrues : Zakaria Naidji, attaquant algérien qui a montré toute son activité dans les trente derniers mètres pendant les matchs de préparation.