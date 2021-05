VIDÉO - Avant la réception de Caen, les supporters du TFC rendent hommage à Christophe Revault

Des dizaines de supporters du Toulouse Football Club se sont rassemblés près du Stadium ce samedi pour rendre un dernier hommage à l'emblématique gardien de but Christophe Revault, décédé brutalement cette semaine.

A l'occasion de la réception de Caen ce samedi soir au Stadium, le TFC et ses supporters rendent hommage à leur "ange gardien" Christophe Revault. Des moments intenses et forts en émotions deux jours après l'annonce de la mort du gardien de but préféré des Toulousains, à seulement 49 ans.

Christophe Revault, à jamais dans nos buts

Près de 200 fans ont scandé le nom du regretté Christophe Revault derrière une large banderole à son nom : "Christophe Revault, à jamais dans nos buts".

C'est au son des tambours, et dans la fumée des fumigènes que les supporters Violets ont fait leur entrée sur l'île du Ramier vers 17h30.

Le cortège de supporters a ensuite accueilli avec beaucoup de ferveur le bus des joueurs du TFC. Des images auxquelles nous n'étions plus habitués depuis le début de la crise sanitaire.

Un virage portera bientôt le nom de Christophe Revault

Côté terrain, les joueurs porteront ce samedi soir un brassard noir et un maillot floqué "Revault n°1"pour les gardiens, "Totof n°1" pour les joueurs de champ à l'échauffement. Une minute de silence sera observée au coup d'envoi du match à 20 heures qui sera précédée d'une vidéo hommage projetée sur les grands écrans du stade.

Invités vendredi soir de 100% club sur France Bleu Occitanie, l'ancien président du club Olivier Sadran, et l'actuel président du TFC Damien Comolli ont annoncé qu'un virage du Stadium sera bientôt nommé Christophe Revault, de la même façon qu'un virage porte le nom de Brice Taton, le supporter tué à Belgrade.

Très ému dans l'émission 100% Club, l'ancien président Olivier Sadran a également tenu à rendre hommage. "C'était quelqu'un qui avait un vrai sens des responsabilités, parfois lourdes à porter. Quelqu'un de très attachant, avec une grande sensibilité et une certaine fragilité. Il a encadré beaucoup de Pitchouns, il a porté leurs carrières. J'ai une grande pensée pour ces enfants, sa femme et toute la communauté TFC".