VIDÉO - Bain de foule pour Lucien Favre à l'entraînement de l'OGC Nice

Près de deux heures de séance et un bain pour finir. Un véritable bain de foule pour Lucien Favre et les Aiglons ce mercredi au centre d'entraînement. Plus de 300 supporters sont là, pour assister à cette première séance ouverte au public. Le soleil tape, les ballons circulent sur la pelouse déjà impeccable. Et au milieu, Lucien Favre reprend ses marques. Quatre ans après son départ pour Dortmund, le technicien suisse semble ne jamais être parti. Il échange avec Fred Gioria, son adjoint. S'agite quand Flavius Daniliuc manque une passe. Et applaudi (à sa manière !) quand Delort fait trembler les filets en fin de séance. Lulu est de retour, et les supporters du Gym n'en manquent pas une miette !

C'est la première fois qu'on est tous unanimes !

"Bienvenue chez vous coach" "on est ravi de vous retrouver" "on va se régaler avec vous" entend-on derrière la barrière, pas loin de céder, quand le coach quitte le terrain pour rentrer au vestiaire. Avec son sourire et sa bonhommie, Favre prend le temps de répondre à chacun, enchaîne les selfies, les autographes. Il reste près de 20 minutes auprès des supporters, qui ont les yeux qui pétillent et des rêves de grandeurs depuis l'annonce de son retour. "On va enfin revoir du beau jeu," savoure Jo, fidèle parmi les fidèles. "J'ai jamais vu un tel engouement en début de saison, c'est la première fois qu'on est tous unanimes autour d'un entraîneur ou d'un joueur" estime Manon. "C'est un rêve éveillé." La magie opère toujours.

Calvin Stengs très inspiré

Sur le terrain aussi la "patte Favre" se fait déjà sentir. Le ballon est présent dans chaque exercice. Conduite de balle, conservation, opposition, la séance est ludique et les joueurs semblent prendre beaucoup de plaisir. Pour l'anecdote l'équipe jaune de Jean-Clair Todibo remporte la première opposition de la saison sur grand terrain, après quelques jolis buts de Delort. Dans le camp d'en face, Calvin Stengs régale par ses prises de balle et ses passes précises. Les cartes sont rebattues. Certains Aiglons ont l'occasion de prendre leur envol. D'autres doivent rester en haute altitude. Premier match amical de l'été prévu samedi à 10h30 au centre d'entraînement face à Lausanne-Sport. Les derniers vacanciers comme Gouiri ou Thuram sont attendus lundi prochain.

Plus de 300 supporters rassemblés pour suivra la séance d'entraînement ce mercredi. © Radio France - Maxime Bacquié

Du ballon et du sourire sur le terrain pour Dante et les Aiglons © Radio France - Maxime Bacquié

Lucien Favre et son adjoint Fred Gioria échangent pendant la séance © Radio France - Maxime Bacquié

L'équipe jaune de Jean-Clair Todibo sort vainqueur de la première opposition de la saison ! © Radio France - Maxime Bacquié